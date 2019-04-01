2019-04-01T13:26:10+03:00
Происшествия

Первоапрельская шутка от погоды: Тверскую область завалило снегом

Снег с дождем прогнозируется во всех районах
Виктория ФОМИНА
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Утром Вышний Волочек оказался в снежном плену Фото: vk.com/ ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК/ Дарья Ткаченко,Ксюшка Карцева и Светлана ПавловаУтром Вышний Волочек оказался в снежном плену Фото: vk.com/ ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК/ Дарья Ткаченко,Ксюшка Карцева и Светлана Павлова
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В первый день апреля 2019 года Тверскую область завалило снегом. Еще 31 марта жители Верхневолжья наслаждались солнечной погодой и теплом, а вот 1 апреля началось с пасмурного неба и дождя.

В соцсетях люди делятся фотографиями снежного первоапрельского утра. Больше всего снега оказалось в Вышнем Волочке. Там погода расщедрилась на осадки с самого утра.

- Природа тоже любит шутки. С 1 апреля всех!, - пишут участники сообщества "Вышний Волочек".

В Твери снег пошел вместе с дождем в полдень. Плюсовая температура воздуха и крупные снежные хлопья испортили в городе видимость. Поэтому автомобилистам следует быть особенно осторожными.

Тверь к снежному буйству присоединилась ближе к полудню Фото: Виктория ЖУКОВА

Тверь к снежному буйству присоединилась ближе к полуднюФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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