Первоапрельская шутка от погоды: Тверскую область завалило снегом
В первый день апреля 2019 года Тверскую область завалило снегом. Еще 31 марта жители Верхневолжья наслаждались солнечной погодой и теплом, а вот 1 апреля началось с пасмурного неба и дождя.
В соцсетях люди делятся фотографиями снежного первоапрельского утра. Больше всего снега оказалось в Вышнем Волочке. Там погода расщедрилась на осадки с самого утра.
- Природа тоже любит шутки. С 1 апреля всех!, - пишут участники сообщества "Вышний Волочек".
В Твери снег пошел вместе с дождем в полдень. Плюсовая температура воздуха и крупные снежные хлопья испортили в городе видимость. Поэтому автомобилистам следует быть особенно осторожными.
Тверь к снежному буйству присоединилась ближе к полуднюФото: Виктория ЖУКОВА
Фото: Виктория ЖУКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU