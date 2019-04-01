2019-04-01T13:02:57+03:00
Происшествия

В Тверской области молодая девушка попала под автомобиль находясь на тротуаре

Потерпевшая попала в больницу
Альберт БОЙКОВ
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Судя по повреждениям автомобиля, женщина ехала достаточно быстро Фото: УГИБДД РФ по Тверсеой областиСудя по повреждениям автомобиля, женщина ехала достаточно быстро Фото: УГИБДД РФ по Тверсеой области
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В воскресенье, 31 марта, в Кашине Тверской области прозошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 20-летняя девушка. Авария случилась около 18.12 на улице Карла Маркса в районе дома №14.

Установлено, что 63-летняя обладательница Mercedes Benz не смогла выбрать безопасную скорость движения и сбила сначала идущую по тротуару женщину, а затем протаранила фонарный столб.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу попали девушка-пешеход, а также обладательница немецкой иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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