1300 юношей из Тверской области отправятся на военную службу в весенний призыв
1 апреля стартовала весенняя призывная кампания
1 апреля стартовала весенняя призывная кампанияФото: Олег УКЛАДОВ
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С понедельника, 1 апреля 2019 года в России начался весенний призыв. Из Тверской области ряды Вооружённых Сил России пополнят 1000-1300 юношей.
Призывная кампания будут идти до июля включительно. Планируется, что первая отправка новобранцев из Тверской области состоится в середине апреля.
В областном правительстве рассказали, что к началу призыва на базе регионального отделения ДОСААФ ряд новобранцев подготовлены направления по различным специальностям для работы на военной технике во время прохождения службы.
ИСТОЧНИК KP.RU