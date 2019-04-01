1300 юношей из Тверской области отправятся на военную службу в весенний призыв

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-01T12:22:25+03:00

Изменить размер текста: A A

С понедельника, 1 апреля 2019 года в России начался весенний призыв. Из Тверской области ряды Вооружённых Сил России пополнят 1000-1300 юношей.

Призывная кампания будут идти до июля включительно. Планируется, что первая отправка новобранцев из Тверской области состоится в середине апреля.

В областном правительстве рассказали, что к началу призыва на базе регионального отделения ДОСААФ ряд новобранцев подготовлены направления по различным специальностям для работы на военной технике во время прохождения службы.

ИСТОЧНИК KP.RU