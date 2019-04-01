2019-04-01T12:09:21+03:00
Спорт

Тверские спортсмены завоевали несколько комплектов медалей на чемпионате по чирлидингу в Минске

Участвовали в турнире более двух тысяч чирлидеров
Виктория ФОМИНА
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Знай наших! Фото: Федерация чирлидинга Тверской областиЗнай наших! Фото: Федерация чирлидинга Тверской области
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Тверские спортсмены приняли участие в Открытом первенстве и чемпионате Беларуси по чирлидингу – этап Евролиги ECL. Проходили состязания 30 и 31 марта в Минске.

На арене местного Дворца спорта собрались более двух тысяч чирлидеров разного возраста. Конкуренцию белорусским спортсменам составили сверстники из регионов России и Украины.

По итогам состязаний все тверские участники вернулись домой с медалями. Команды школы чирлидинга «Розовая Пантера» завоевали серебряные и бронзовые награды. Групповой стант «Розовая Пантера Прайм» (Кудряшова Валерия, Голубева Полина, Смольская Ксения, Яковчук Ирина) стал серебряным призёром соревнований в возрастной категории юниоры, а чирлидинговая команда «Розовая Пантера» стала бронзовым призёром соревнований в той же возрастной категории. Об этом сообщили в Федерации чирлидинга Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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