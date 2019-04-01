В колонию отправится гражданин Киргизии за сделанную в Твери "закладку"

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-01T11:36:03+03:00

Мужчину суд признал виновным и назначил ему лишение свободы на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Фото: Василий ХОДАРЕВ

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В Твери Московский районный суд вынес приговор гражданину Киргизии. Мужчина 1988 года рождения занимался незаконным оборотом наркотиков.

Обвиняемый, действуя в сговоре с неустановленным в ходе следствия лицом, через мобильное приложение получил информацию о тайнике с наркотическим средством. Забрав в декабре 2018 года сильнодействующее вещество общей массой более 330 граммов в Московской области, он привез наркотики в Тверь и возле одного из домов оборудовал тайник.

- Преступная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками полиции, наркотики изъяты из незаконного оборота, - уточнили в областной прокуратуре.

Мужчину суд признал виновным и назначил ему лишение свободы на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU