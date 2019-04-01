2019-04-01T11:14:08+03:00
Происшествия

Подробности аварии на трассе М-10 под Тверью: "Land Cruiser" после столкновения с фурой раскидало по всем полосам

Водитель-виновник отказался от прохождения медицинского освидетельствования
Виктория ФОМИНА
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Внедорожник на большой скорости врезался в фуру Фото: УГИБДД России по Тверской областиВнедорожник на большой скорости врезался в фуру Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Около 15:10 на 156 километре трассы М-10 под Тверью автомобиль «Toyota Land Cruiser» врезался в фуру «Даф FT XT105460».

По информации региональной Госавтоинспекции, 43-летний водитель иномарки неправильно выбрал безопасную скорость для движения и не заметил большегруз, который с полуприцепом «Шмитц» стоят на обочине. Внедорожник на большой скорости врезался в фуру.

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, также у него не было полиса ОСАГО на внедорожник.

Иномарку буквально разорвало на части, но водитель серьезных травм не получил. Его на «скорой» доставили в больницу. Там врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.

Водитель не получил серьезных травм Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/ Сулейман Мусаев

Водитель не получил серьезных травм Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/ Сулейман Мусаев

Авария произошла на трассе М-10 под Тверью Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/ Сулейман Мусаев

Авария произошла на трассе М-10 под Тверью Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/ Сулейман Мусаев

ИСТОЧНИК KP.RU

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