В Тверской области мотоциклист протаранил металлическое ограждение

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-01T10:52:45+03:00

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В воскресенье, 31 марта, на 10 км трассы Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка, проходящей через Калининский район, произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась около, когда на часах было около 15.40.

Установлено, что 33-летний обладатель мотоцикла Honda VTR 1000 не смог выбрать безопасную скорость движения, и врезался в металлическое ограждение. Кстати, регистрационных номеров на мотоцикле не было.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший самостоятельно обратился за помощью к врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU