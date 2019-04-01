В Тверской области мотоциклист протаранил металлическое ограждение
Мужчина понадобилась госпитализация
Мотоциклист попал с травмами в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
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В воскресенье, 31 марта, на 10 км трассы Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка, проходящей через Калининский район, произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась около, когда на часах было около 15.40.
Установлено, что 33-летний обладатель мотоцикла Honda VTR 1000 не смог выбрать безопасную скорость движения, и врезался в металлическое ограждение. Кстати, регистрационных номеров на мотоцикле не было.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший самостоятельно обратился за помощью к врачам.
ИСТОЧНИК KP.RU