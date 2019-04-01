Рецидивист ночью зашел в чужую квартиру в Тверской области и похитил телефон

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-01T10:30:20+03:00

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36-летняя жительница Зубцова Тверской области обратилась в полицию. Женщина сообщила, что из её квартиры пропал мобильный телефон, который стоил 16 000 рублей.

Полицейские выехали на место происшествия, опросили потерпевшую и возможных свидетелей произошедшего. На месте были изъяли следы и микрочастицы. По подозрению в краже был задержан безработный 41-летний ранее судимый местный житель.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что проник в чужую квартиру ночью через незапертую входную дверь. Телефон он забрал из кухни и скрылся. Гаджет он продал, а вырученные деньги потратил.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Оперативники проверяют мужчину на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU