Ушла из жизни выдающаяся спортсменка и тверской тренер Ремма Меньшова

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-01T10:03:06+03:00

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30 марта на 87-году жизни в Твери скончалась Ремма Павловна Меньшова. Она была первым мастером спорта СССР по конькобежному спорту в Верхневолжье. Выдающаяся спортсменка установила несколько рекордов Советского Союза, а также вошла в состав национальной сборной.

Ремма Меньшова родилась 11 сентября 1932 года в Калинине. С 16 лет она стала заниматься конькобежным спортом. С 1976 по 1992 годы Ремма Павловна возглавляла Федерацию конькобежного спорта Тверского региона. Среди наград знаменитой землячки – Почетный Знак Государственного комитета РФ по физической культуре и туризму «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», Почетная грамота Губернатора Тверской области и Знак Губернатора «Во благо земли Тверской».

- С именем Реммы Меньшовой связаны многие победы и рекорды в отечественном конькобежном спорте. Как тренер, Ремма Павловна воспитала плеяду тверских конькобежцев, преумножающих спортивную славу Верхневолжья. Память о ней всегда будет жить в сердцах коллег и учеников, всех, кому довелось работать с этим выдающимся человеком, - цитирует губернатора Игоря Руденю пресс-служба областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU