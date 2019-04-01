Двое мужчин погибли во время пожара в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-01T09:27:41+03:00

Пожар произошел в двухквартирном доме Фото: УМЧС России по Тверской области

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В селе Кесьма Весьегонского района Тверской области 31 марта произошел пожар. Информация о случившемся поступила на пульт дежурного около полудня.

Прибыв на место, спасатели обнаружили прогорание пола на небольшой площади в одной из квартир жилого дома. В 12:15 в комнате были найдены погибшие, мужчины 1959 и 1984 годов рождения.

В УМЧС России по Тверской области сообщили, что предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. Ущерб устанавливается.

По данному факту Краснохолмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Также были назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU