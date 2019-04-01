"Тотальный диктант" в 2019 году пройдет в Твери в седьмой раз

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-01T09:07:59+03:00

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В 2019 году в Твери в седьмой раз пройдет «Тотальный диктант». Проверить свои знания жители смогут на шести площадках 13 апреля.

Ожидается, что в акции примут участие не менее 500 человек. В 2019 году впервые за всю историю "Тотального диктанта" его напишут в колонии №1 в Больших Перемерках.

Напомним, чтобы принять участие в акции, достаточно в нужное время (в 14:00) прийти на площадку. Там участникам выдадут бумагу, ручку и продиктуют текст. Участвовать в акции может любой желающий, вне зависимости от возраста, пола, гражданства, национальности или уровня владения русским языком. «Тотальный диктант» - это бесплатная и добровольная акция, формирующая уважение к русскому языку. Участники могут написать работу анонимно, ставить свое настоящее имя на бланке не обязательно.

На станице акции в соцсети сообщили, что в этом году автором текста стал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и литературный критик, автор наиболее полной неподцензурной биографии Максима Горького, изданной в 2005 году.

В 2018 году «Тотальный диктант» в Твери написали 356 человек. Приходили люди самых разных возрастов. К примеру, самому пожилому участнику, который написал диктант - 81 год. Самому младшему - всего 11 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU