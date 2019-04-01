В Тверской области опять будет ветрено

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-01T08:45:51+03:00

1 апреля ветер может усилиться до 15-18 метров в секунду

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Днем в понедельник, 1 апреля, в Тверской области прогнозируется сильный северо-западный ветер. Отдельные его порывы могут достигнуть 15-18 метров в секунду. Жителей региона предупреждает УМЧС России по Тверской области, ссылаясь на данные Тверского гидрометцентра.

Напомним, 31 марта в регионе ожидалось усиление ветра до 13 метров в секунду.

Гражданам стоит быть внимательными. А при усилении ветра лучше ограничить выход из зданий. На улице безопаснее будет обходить шаткие конструкции, сухие деревья и крыши домов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).

ИСТОЧНИК KP.RU