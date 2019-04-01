В Тверской области опять будет ветрено
Днем в понедельник, 1 апреля, в Тверской области прогнозируется сильный северо-западный ветер. Отдельные его порывы могут достигнуть 15-18 метров в секунду. Жителей региона предупреждает УМЧС России по Тверской области, ссылаясь на данные Тверского гидрометцентра.
Напомним, 31 марта в регионе ожидалось усиление ветра до 13 метров в секунду.
Гражданам стоит быть внимательными. А при усилении ветра лучше ограничить выход из зданий. На улице безопаснее будет обходить шаткие конструкции, сухие деревья и крыши домов.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).
ИСТОЧНИК KP.RU