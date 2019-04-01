В Заволжском и Пролетарском районах Твери запланированы ежедневные отключения света в домах

СЕГОДНЯ 08:08 2019-04-01T08:10:41+03:00

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Апрель в Твери начался с отключений электроэнергии. С 1 по 5 апреля во всех районах города в дневное время в отдельных домах будут отключать свет. Это необходимая мера, чтобы энергетики смогли безопасно провести планово-предупредительные работы.

Ежедневные отключения запланированы в Заволжском и Пролетарском районах.

Так, в понедельник, 1 апреля, света не будет с 09:00 до 16:00 на улице Димитрова и на проездах Тельмана, Льва Толстого, с 09:00 до 15:00 - по улицам Румянцева, Карпинского, Красина и проезде Карпинского, с 09:30 до 12:00 – на улицах Большая Тверская, Дачная, Кольцевая, Звеньевая и 2-я Звеньевая, Докучаева и 2-я Докучаева, Соминка, Соревнования и 2-я Соревнования, 2-я Плеханова.

Кроме того, с 09:30 до 14:00 отключения пройдут в домах на улицах Соколовская и Театралов, а с 14:00 до 16:00 на улицах. Чкалова, 2-я и 3-я Волоколамская, Лермонтова, Чебышева, Можайского, Нестерова, Матросова, на Волоколамском шоссе, и на проездах: Тупиковый, 1-й и 2-й Чкалова.

В Московском районе света не будет также 1 апреля с 10:00 до 12:00 на улице Александра Попова. В Центральном районе отключения пройдут только 2 апреля с 09:00 до 16:00 на улицах Троицкая, Дмитрия Донского, Достоевского и на переулке Трудолюбия.

ИСТОЧНИК KP.RU