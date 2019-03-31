В Оленинском районе Тверской области в реке утонула женщина

31 Март 23:16 2019-03-31T23:42:41+03:00

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31 марта в ГУ МЧС России по Тверской области очевидцы сообщили, о том, что в Оленинском районе Тверской области обнаружили утонувшую женщину. Тело заметили в реке Сишка

Прибыв на место, специалисты извлекли погибшую из воды и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели женщины пока не известны.

Также сообщается, что на место происшествия привлекались: оперативная группа Оленинского ПСГ, АСС Тверской области, сотрудники полиции, БСМП, СУ СК РФ по Тверской области.

Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности на воде. Пренебрежительное к ним отношение нередко приводит к несчастным случаям, гибели людей.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU