На трассе М-10 «Россия» в Тверской области иномарка врезалась в фуру

31 Март 23:01 2019-03-31T23:53:33+03:00

Японская иномарка врезалась в стоящую на обочине фуру. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

31 марта в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о ДТП в Калининском районе на 156 км ФАД М-10 «Россия».

На место ДТП убыли: отделение отдельного поста пожарно-спасательной части № 1, оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

На место ДТП было установлено, что произошло столкновение грузового и легкового автомобиля. Японская иномарка врезалась в стоящую на обочине фуру. Водитель легковушки пострадали его пришлось извлекать специалистам.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось – 14 человек, 5 ед. техники, в том числе от МЧС России 6 человек, 2 ед. техники.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU