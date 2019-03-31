На фестиваль Pro#salatfest в Твери приглашают всех, кто любит сад, зелень и дачу

31 Март 22:33 2019-03-31T22:47:47+03:00

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14 апреля во Дворце культуры «Химволокно» пройдет яркое событие Pro#salatfest.

Организаторы поясняют, что Pro#salatfest - это праздник с обилием разнообразных проектов. Все, кто любит сад, зелень, красивые парки и скверы; все, кто увлечен своим участком или думает о красоте у своего подъезда; все, кто заботится об экологии и качестве среды обитания – все приглашаются на Pro#salatfest.

- Наш фестиваль – для счастливой городской семьи, которая обзавелась несколькими сотками земли в деревне и теперь все вечера проводит в спорах о том, каким должен быть сад на этой земле. Наш фестиваль – и для тех, кто мечтает посадить два-три дерева на маленьком пятачке земли в городском дворе.

Гостей ждёт:

- выставка-ярмарка плодово-овощной продукции, укрывной материал нового поколения, металлические изделия для ландшафта, датчики влажности и дождя, "умное освещение", семена, рассада, инструмент для сада и теплицы и т.д.

- встреча с ведущими специалистами Сельскохозяйственной академии, ТвГУ, Ботанического сада, Технологического колледжа.

- лектории и консультации по выращиванию цветочных и плодовых культур, представят проекты современного садового дизайна и т.п.

- мастер-классы и консультации: по карвингу, по выращиванию цветочных и плодовых культур и уходу за ними, по различным направлениям земледельческого дела и кулинарного искусства

- концерт с участием творческих коллективов города Твери,

- демонстрация новейших технологий, нетрадиционных сельскохозяйственных инструментов, которые помогут превратить дачную работу в увлекательный эксперимент

14 апреля с 10:00 до 15:00.

Справки по телефону: 35-84-52

ИСТОЧНИК KP.RU