Лучшим молодым поэтом Тверской области стал филолог Владислав Гусев

31 Март 21:20 2019-03-31T21:20:23+03:00

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31 марта в библиотеке им. Горького Твери состоялось уникальное состязание юных и молодых поэтов Тверского региона – поэтический конкурс «Неоновая муза». Впервые за девятилетнюю историю конкурс прошёл в новом формате – в двух возрастных категориях (от 10 до 15 лет и от 16 до 25 лет). Уже не первый год «Неоновая муза» зажигает новые звёздочки на поэтическом небосклоне. И этот год не стал исключением.

«Лучшим молоды поэтом Тверского региона 2019 года» стал студент филологического факультета ТвГУ Владислав Гусев. Отвечая на вопрос «Что для вас значит эта победа?» Владислав отметил, что только благодаря работе над поэтическим словом смог достичь уровня, необходимого для получения главной награды.

- Для меня это вторая творческая победа, но подобного масштаба – первая. В первую очередь она подтвердила слова тех, кто отметил в своё время мой творческий потенциал. Во-вторых, этот конкурс, а особенно победа, очень сильно мотивируют писать ещё лучше, совершенствовать свой поэтический навык, творчески расти! - отметил Владислав.

«Лучшим юным поэтом Тверского региона 2019 года» была названа ученица 48 школы Варвара Кушина. Варваре 12 лет, и она уже имеет даже опыт публикаций: её прозу (сказки) печатали в школьной газете.

На фестивале авторы боролись и за другие номинации:

«Лучшее стихотворение фестиваля» (возрастная категория 10-15 лет) - победила Анастасия Чакла.

«Лучшее стихотворение фестиваля» (возрастная категория 16-25 лет) - Алина Худякова.

«Лучшее представление стихотворения» (возрастная категория 10-15 лет) - Владислава Тюлегенова.

«Лучшее представление стихотворения» (возрастная категория 16-25 лет) - Капитолина Волошина.

ИСТОЧНИК KP.RU