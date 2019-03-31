Конференция «Актуальные вопросы оказания паллиативной помощи» соберет в Твери врачей и представителей власти со всей России

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-31T17:33:39+03:00

Участники конференции также посетят Тверской хоспис "Анастасия" и узнают о его методах работы. Фото: Тверской хоспис "Анастасия"

Она будет длиться в течение двух дней

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4-5 апреля в Твери пройдет Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные

вопросы оказания паллиативной помощи».Организаторы - Общественная палата Тверской области и Тверской хоспис «Анастасия» при поддержке областной власти.

Важно, что на встрече обсудят поправки к Закону "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", которые конкретизируют вопросы оказания паллиативной медицинской помощи. Безнадежно больные люди имеют право на максимально возможное облегчение страданий - речь не только о том, чтобы обезболить, поддержать психологически, но и помочь действовать всем системам организма.

В работе конференции примут участие не только врачи и медработники Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов, но и представители федеральной и региональной власти.,

4 апреля с 15.00 до 17.00 в зале заседаний Тверской городской Думы пройдет открытая дискуссия: «Паллиативная помощь: опыт и практика регионов», где представители учреждений паллиативной помощи поделятся опытом организации и оказания паллиативной помощи, практикой создания хосписов и обсудят возможности межведомственных взаимоотношений в регионах РФ.

Также участники конференции посетят «Тверской хоспис «Анастасия», а затем побывают на благотворительном концерте «День св. Патрика».

5 апреля с 10.00 до 18.00, в актовом зале медуниверситета совместно с представителями власти состоится обсуждение поправок в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU