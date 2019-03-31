Автомобиль в Тверской области, совершив полет по умопомрачительной траектории, врезался в стену дома
31 марта в Вышнем Волочке Тверской области произошло ДТП. Об этом сообщили в одном из городских пабликов.
На повороте улицы Большая Садовая водитель иномарки не справился с управлением. Машина на большой скорости, проделав путь по умопомрачительной траектории, врезалась в жилой дом № 121/67, застряв между стеной здания и деревьями.
Жители города отмечают, что подобные аварии на том повороте - не редкость. И всегда страдает это и стоящее рядом здание.
Также очевидцы случившегося отмечают, что за рулем предположительно находился водитель в нетрезвом состоянии.
Фото: из паблика #ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК
Местные жители отмечают, что этот поворот всегда был опасным. Фото: из паблика #ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК
ИСТОЧНИК KP.RU