2019-03-31T15:35:37+03:00
Происшествия

Автомобиль в Тверской области, совершив полет по умопомрачительной траектории, врезался в стену дома

Водитель не справился с управлением
Ирина ТАРАСОВА
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Машина врезалась в жилой дом. Фото: из паблика #ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕКМашина врезалась в жилой дом. Фото: из паблика #ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК
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31 марта в Вышнем Волочке Тверской области произошло ДТП. Об этом сообщили в одном из городских пабликов.

На повороте улицы Большая Садовая водитель иномарки не справился с управлением. Машина на большой скорости, проделав путь по умопомрачительной траектории, врезалась в жилой дом № 121/67, застряв между стеной здания и деревьями.

Жители города отмечают, что подобные аварии на том повороте - не редкость. И всегда страдает это и стоящее рядом здание.

Также очевидцы случившегося отмечают, что за рулем предположительно находился водитель в нетрезвом состоянии.

Фото: из паблика #ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК

Фото: из паблика #ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК

Местные жители отмечают, что этот поворот всегда был опасным. Фото: из паблика #ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК

Местные жители отмечают, что этот поворот всегда был опасным. Фото: из паблика #ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК

ИСТОЧНИК KP.RU

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