Большой склад фальсифицированной алкогольной продукции обнаружили в Твери

СЕГОДНЯ 12:50 2019-03-31T12:50:28+03:00

Подозреваемому в сбыте грозит до шести лет лишения свободы

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31 марта в Твери обнаружили целый склад фальсифицированной алкогольной продукции. В общей сложности в помещениях на улице Бочкина хранилось 5 793 бутылок с алкоголем, обклеенных федеральными специальными марками, которые вызывали сомнения в подлинности.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по городу Твери. Весь левый алкоголь был направлен на исследование в ЭКЦ УМВД.

В настоящее время подозреваемым в сбыте суррогата выступает 48-летний житель Твери. Его задержали.

- Следственным управлением УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом. Ведется следствие. Оперативники выясняют все обстоятельства противоправной деятельности, - уточняют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU