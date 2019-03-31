2019-03-31T10:58:57+03:00
Происшествия

Под Тверью в жилом доме обнаружили, а затем обезвредили боеприпасы времен войны

Проверочные работы прошли в кратчайшие сроки
Ирина ТАРАСОВА
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Угрозы для населения нетУгрозы для населения нетФото: Ольга ГОПАЛО
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Вечером 30 марта в поселок Эммаус Тверской области выехали полиция и спасатели. Причиной реагирования стала поступившая информация о том, что в одном из домов поселка находятся боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

К 22 часам в ГУ МЧС России по Тверской области кратко сообщили, что "в доме №23 в настоящее время проводятся проверочные мероприятия в соответствии с установленным алгоритмом. Просим жителей с пониманием отнестись к возникшими временными неудобствами".

Как выяснилось, жители дома были эвакуированы, после чего гранаты и не только вынесли из здания.

Спустя некоторое время в ведомстве уточнили:

- Проверочные мероприятия по боеприпасам времен Великой Отечественной войны завершены. Угрозы для населения не обнаружено, боеприпасы обезврежены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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