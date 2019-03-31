Синоптики предупреждают: 31 марта в Тверской области будет очень сильный ветер

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-31T10:34:53+03:00

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31 марта в Твери и области ожидается ухудшение погоды.

По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на территории Тверской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 м/сек.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует соблюдать правила:

- находясь на улице, обходите шаткие строения и сухие деревья;

- будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций (рекламные щиты, баннеры, вывески).

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU