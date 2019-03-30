Выставка фотографий Владислава Плужникова пройдет в Твери

30 Март 23:08 2019-03-30T23:08:53+03:00

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1 апреля, в понедельник, состоится открытие выставки известного фотографа Владислава Плужникова. Как сказал сам автор, предваряя это событие, «выставка не носит ярко выраженной тематической направленности». На ней будут представлены совершенно разные работы, отличающиеся как тематикой, так и своими размерами. Фото из частных коллекций, съемки городских улиц, авиация… Каждый посетитель сможет найти то, что заинтересует именно его.

Владислав Плужников принципиально не дает своим работам названий, объясняя это тем, что у зрителя есть право на воображение и на свое восприятие увиденного. По уже установившейся традиции нет названия и у новой выставки.

Всех любителей фотоискусства ждут по адресу: ул. Лидии Базановой, 5. Выставка будет работать с 18:30 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU