2019-03-30T22:39:58+03:00
Звезды

Театр в Твери станет доступнее

В рамках проекта зрители увидят 4 спектакля
Ирина ТАРАСОВА
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В апреле 2019 года Тверской академический театр драмы запускает проект «Доступный театр».

2 апреля в театре отмечается 210-летие со дня рождения Н.В. Гоголя. Зрителям будет представлена бессмертная комедия «Ревизор», поставленная заслуженным деятелем искусств РФ Валерием Персиковым.

3 апреля пройдет спектакль «История любви» по одноименному роману американского писателя Эрика Сигала. Название говорит само за себя. Это трогательная и драматическая история любви двух людей, принадлежащих к различным классам общества, но решивших быть вместе несмотря ни на что.

4 апреля будет в последний раз показан спектакль «Любовь Маргариты Готье», который был поставлен 13 лет назад известным режиссером Александром Чуйковым, ушедшим из жизни в 2015 году. В основе постановки – знаменитый роман Александра Дюма-сына «Дама с камелиями».

30 апреля можно будет увидеть еще одну режиссерскую работу Валерия Персикова – комедию «Господин, который платит» по пьесе французского драматурга Ива Жамиака.

Начало всех спектаклей в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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