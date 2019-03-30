2019-03-30T18:29:54+03:00
Спорт

Лыжница Наталья Непряева из Твери стала призером чемпионата России

Она заняла 3-е место
Ирина ТАРАСОВА
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Сегодня, 30 марта, в Архангельской области началось очередное первенство России по лыжным гонкам. Среди сильнейших спортсменов страны – 23-летняя тверичанка Наталья Непряева, которая в этом году уже завоевала награды чемпионата мира и Кубка мира, а год назад – зимней Олимпиады. В квалификационных и полуфинальных состязаниях она показала лучший результат среди всех участниц.

Финальные соревнования начались с гонки на спринтерской дистанции 1400 метров классическим стилем. На прошлогоднем чемпионате Непряева стала первой на этой дистанции. Но на этот раз с первых минут состязаний в лидеры уверенно вышла москвичка Наталья Матвеева. Тверичанка упорно боролась за второе место с Юлией Белоруковой из Республики Коми, но в итоге все же пришла к финишу только третьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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