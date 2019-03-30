2019-03-30T17:58:47+03:00
Общество

В Твери спели обрядовые песни, после чего выглянуло солнце и появились первые бабочки

Весна окончательно вступила в свои права
Ирина ТАРАСОВА
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В Твери появились бабочки. Фото: Лариса ВиноградоваВ Твери появились бабочки. Фото: Лариса Виноградова
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30 марта в Ботаническом саду Тверского госуниверситета прошел праздник "Под музыку капели".

Организаторы уверяли, что это будет обычный семейный праздник с обычными мастер-классами. Однако главная цель директора Сада Юрия Наумцева была другая - завлечь весну, чтобы она окончательно пришла в наш город, и чтобы наконец-то потеплело.

Для этой цели он вызвал специалистов - фольклорный коллектив "Веснянку", участники которого не только отлично поют, но и владеют некоторыми тайными знаниями. (Не верите, спросите у них самих).

Факт есть факт: уже на празднике заметно потеплело, а потом выглянуло солнце.

А уже через час в городе запели поползни и появились бабочки. Самых первых из них сфотографировала тверичанка Лариса Виноградова.

- Первые. Сфотографированы сегодня, - подписала она под фото. В комментариях читатели тут же добавили, - Все, весна окончательно о себе заявила.

И такие вот. Фото: Лариса Виноградова

И такие вот. Фото: Лариса Виноградова

Весну закликала "Веснянка"

Весну закликала "Веснянка"

ИСТОЧНИК KP.RU

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