Фестиваль «Театральные встречи - 2019» открылся в Кашине Тверской области

СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-30T13:03:21+03:00

Изменить размер текста: A A

30 марта с 11.00 в Кашине Тверской области начались показы спектаклей XXI областного фестиваля любительского театрального искусства «Театральные встречи - 2019».Торжественное открытие пройдет чуть позже - в 18.00.

В этом году за звание лучших борются восемь театральных коллективов из: Сандовского и Максатихинского районов, городов Кимры, Калязин и Конаково.

Фестиваль будет длиться два дня. Все показы пройдут на одной площадке. Профессиональному жюри предстоит посмотреть очень разные спектакли. как по жанру, так и по режиссерскому воплощению.

Закрытие фестиваля состоится 31 марта в 20.00.

Также в течение двух дней для режиссёров, актёров и театральных коллективов пройдет творческая лаборатория и мастер-класс на тему «Персонаж – как носитель действия».

Участники будут награждены дипломами лауреатов. степеней. Жюри отметят лучшие работы актеров, режиссеров, композиторов, художников.

г. Кашин, Пролетарская пл., д.19

Концертный зал МБУ «Городской Дом культуры»

ИСТОЧНИК KP.RU