Парочка неработающих и ранее судимых жителей Тверской области обчищала дачи

СЕГОДНЯ 17:09 2019-03-30T17:14:19+03:00

Было установлено, что домушники причастны не менее чем к 3 эпизодам аналогичных преступлений Фото: Олег ЗОЛОТО

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30 марта в пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщается, что днем ранее в полицию обратилась 35-летняя жительница Твери с заявлением о краже. В деревне Андрианово Торжокского района у нее обокрали дачу. Кто-то взломал входную дверь дачи и хозпостройки и похитил бытовую технику.

После проведения следственных мероприятий эксперты установили, что злоумышленник действовал не один.

Сотрудникам уголовного розыска МО МВД России «Торжокский» удалось выйти на след подозреваемых в краже. Ими оказались двое неработающих ранее судимых жителей Торжка. Мужчины задержаны и сознались в содеянном. Похищенное имущество вернули хозяйке. В настоящее время полицейские установили, что эта же парочка причастна не менее чем к 3 эпизодам аналогичных преступлений.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Фигуранты водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU