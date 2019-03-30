2019-03-30T12:12:14+03:00
Происшествия

В Лихославле Тверской области прикрыли наркопритон

Теперь хозяину квартиры грозит до четырех лет тюрьмы
Ирина ТАРАСОВА
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Нарушителю грозит до четырех лет лишения свободыНарушителю грозит до четырех лет лишения свободыФото: Сергей ГРАЧЕВ
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В Лихославле Тверской области был выявлен наркопритон. Сотрудники полиции установили,что 31-летний хозяин квартиры за деньги предоставлял свое жилье наркозависимым. Там они регулярно собирались и употребляли запрещенные вещества.

Когда стражи порядка проникли в квартиру,то и хозяин квартиры, и его гости были в состоянии наркотического опьянения. На месте были изъяты приспособления для употребления наркотиков, а также другие предметы с остатками вещества.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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