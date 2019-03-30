В МЧС по Тверской области объяснили, что затопление улиц в Весьегонске не связно с Рыбинским водохранилищем
29 марта в ряде СМИ прошла информация, что в Весьегонске Тверской области в результате половодья затопило четыре улицы - Дельскую, Приморскую, Самойловскую и Скобникова.
В ГУ МЧС по Тверской области прокомментировали ситуацию.
- При уточнении обстановки было выявлено, что факт подтопления территории паводковыми водами отсутствует. Выявлено, что из-за отсутствия ливневой канализации на территории города Весьегонска в первые дни оттепели имеется факт образования луж на указанных улицах. Лужи на улицах (дорожном полотне) образовались в результате снеготаяния.
Также спасатели сообщают, что, согласно информации Весьегонского отделения ГИМС ГУ МЧС России по Тверской области подтопление паводковыми водами территории города на данный момент невозможно, уровень воды в Рыбинском водохранилище составляет 99,67, что на два метра меньше критической отметки.
В настоящее время на месте координирует действия оперативная группа Весьегонского пожарно-спасательного гарнизона, также силами города проводится работа по откачке воды с использованием мотопомпы и ассенизаторской машины.
Подчеркивается, что угроза подтопления домов, подвалов и приусадебных участков отсутствует.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» и «101» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU