2019-03-30T11:10:34+03:00
Общество

Нетрезвых водителей вновь будут ловить в Твери и области

Мероприятие продлится до 31 марта
Ирина ТАРАСОВА
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Мероприятие продлится все выходные. Фото: Госавтоинспекция по Тверской областиМероприятие продлится все выходные. Фото: Госавтоинспекция по Тверской области
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29 марта на территории Тверской области вновь стартовало профилактическое мероприятие Госавтоинспекции Тверской области по выявлению нетрезвых водителей - «Контроль трезвости». Продлится оно до 31 марта включительно.

- Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения, - напоминают в Управлении ГИБДД России по Тверской области и обращаются к жителям области. - Если вы вдруг заметили это, просьба сообщать информацию о таких водителях в Госавтоинспекцию Тверской области.

Данную информацию (государственный номер, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части: "02".

ИСТОЧНИК KP.RU

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