В Твери последний день работает выставка «Фототехника XX в.»

СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-30T10:26:51+03:00

Экскурсия по ней начнется в 11.00

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Весенние каникулы завершаются для школьников Твери. Вместе с ними подходит к концу и программа "Весенние каникулы в Детском музейном центре" ТГОМ.

Однако и последний деньт будет крайне интересным.

В Детском музейном центре можно оценить выставку детского рисунка изостудии «Соцветие» ТОДК «Пролетарка», которая открылась в честь 40-летнего юбилея студии. Также заключительный день работает и выставка «Фототехника XX в.» Начало экскурсии по ней в 11.00.

А в 12.00 для гостей ДМЦ пройдет мастер-класс «Рисуем пастелью». Участники встречи будут учиться фантазировать. В этом вам поможет художник-дизайнер Сергей Валентинович Комкин.

- Пастельные мелки бывают трех видов. Но самая удобная для новичков – сухая пастель. Она легко растушевывается и ее можно стереть ластиком, цвета можно перекрывать. Пастель даёт большие возможности для творчества и фантазии. Приходите и пробуйте! - приглашают организаторы.

Стоимость рабочего места – 200 руб.

Количество участников на каждом мероприятии ограничено, поэтому необходимо обязательно предварительно записаться по телефону 8 (4822) 45-71-76.

ИСТОЧНИК KP.RU