2019-03-29T21:43:39+03:00
Общество

Более семи миллионов рублей выделят на бродячих животных Твери

Финансирование одобрено городской Думой
Виктория ТУШКОВА
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Отловом бездомных животных займётся "Зеленстрой"Отловом бездомных животных займётся "Зеленстрой"Фото: Мария ЛЕНЦ
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Осенью прошлого года администрация города сообщила о решении привлечь к содержанию отловленных бродячих животных зоозащитников, выделив им на это субсидию. Тогда же с общественными организациями были проведены переговоры.

Сегодня, 29 марта, на заседании Тверской городской Думы депутаты одобрили бюджет содержания отловленных безнадзорных животных - 7,4 миллиона рублей.

Как и сообщалось ранее, содержанием бездомных животных займутся некоммерческие организации, а отловом займётся муниципальная компания "Зеленстрой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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