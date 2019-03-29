2019-03-29T20:52:16+03:00
Общество

Тверские парламентарии предлагают обеспечить медикам льготный проезд во время их работы

Вопрос об условиях оказания медицинской помощи обсуждался в городской Думе на заседании комитета по социальной политике
Виктория ТУШКОВА
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Решать проблему нехватки медучреждений в спальных районах планируют в ТвериРешать проблему нехватки медучреждений в спальных районах планируют в ТвериФото: Алексей БУЛАТОВ
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Народные избранники сошлись во мнении, что одна из самых актуальных проблем – нехватка офисов врачей, как для взрослых, так и для детей. Особенно остро это чувствуют спальные микрорайоны.

Как сообщает тверская Дума, члены комитета решили направить обращение в региональный минздрав с просьбой включить областную столицу в реализацию программы «Здравоохранение». Депутат Татьяна Жомова, главный врач дома ребёнка "Теремок", предложила найти в бюджете города средства на обеспечение льготного проезда в общественном транспорте для участковых врачей и медсестёр при исполнении ими своих обязанностей.

По предложению депутата Натальи Павлюк, заместителя главврача областной больницы, будет подготовлено письмо в адрес администрации Твери с просьбой обеспечить транспортную доступность детской поликлиники, расположенной в «Юности», жителям «Радужного». Комитет по соцполитике намерен обратиться в администрацию с просьбой в ближайшее время решить вопрос обустройства парковки около горбольницы №7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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