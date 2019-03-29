Тверские парламентарии предлагают обеспечить медикам льготный проезд во время их работы
Народные избранники сошлись во мнении, что одна из самых актуальных проблем – нехватка офисов врачей, как для взрослых, так и для детей. Особенно остро это чувствуют спальные микрорайоны.
Как сообщает тверская Дума, члены комитета решили направить обращение в региональный минздрав с просьбой включить областную столицу в реализацию программы «Здравоохранение». Депутат Татьяна Жомова, главный врач дома ребёнка "Теремок", предложила найти в бюджете города средства на обеспечение льготного проезда в общественном транспорте для участковых врачей и медсестёр при исполнении ими своих обязанностей.
По предложению депутата Натальи Павлюк, заместителя главврача областной больницы, будет подготовлено письмо в адрес администрации Твери с просьбой обеспечить транспортную доступность детской поликлиники, расположенной в «Юности», жителям «Радужного». Комитет по соцполитике намерен обратиться в администрацию с просьбой в ближайшее время решить вопрос обустройства парковки около горбольницы №7.
ИСТОЧНИК KP.RU