2019-03-29T20:27:12+03:00
Общество

Городская Дума утвердила передачу Арбитражному суду Дома быта в Твери

Здание пустует с прошлой осени
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Сегодня здание на Вагжанова,8 пустует. Фото: tvernews.ruСегодня здание на Вагжанова,8 пустует. Фото: tvernews.ru
Изменить размер текста:

Решение о передаче Дома быта на Вагжанова, 8 в безвозмездное пользование Арбитражному суду до этого одобрил думский комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям. Теперь городская Дума на заседании большинством голосов приняла окончательное решение по этому вопросу.

Предприниматели, долгие годы пользовавшиеся зданием, покинули его осенью 2018-го. Инспекционные проверки тогда признали здание непригодным для использования. Дом быта требует дорогостоящего ремонта. В настоящее время он пустует.

Как и сообщалось ранее, обязанность отремонтировать здание ляжет на его пользователя, а значит приводить помещения в нормативное состояние будет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверские парламентарии предлагают обеспечить медикам льготный проезд во время их работы
Дома у жителя Тверской области обнаружили наркотики
Жителей Тверской области предупреждают о приближении сезона активности клещей
Иномарка врезалась в бетонный столб в Твери, пытаясь уйти от столкновения
В Тверской области стартует трехдневный «Контроль трезвости»
После гибели контрактника в Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело
В Тверской области стали меньше рожать, но и меньше умирать
При изготовлении колбасной продукции в Тверской области нарушали санитарные нормы
Любимый в Твери праздник «День святого Патрика» пройдет 4 апреля
БК "Тверь" проведет последний домашний матч сезона
Назначено наказание мужчине, который заживо пытался сжечь двух жительниц Тверской области
На выставке в Твери «Таможня не дала добро» покажут конфискованные культурные ценности
Жителей Твери приглашают стать участниками краеведческого Севастопольского кружка
Сбежавший из части контрактник взялся за оружие после того, как попался пьяным за рулем в Тверской области
Очередная машина провалилась в известную мамулинскую яму Твери
В Твери пройдут соревнования по рукопашному бою и по боксу
По улицам в Тверской области жители плавают на лодках