Городская Дума утвердила передачу Арбитражному суду Дома быта в Твери

СЕГОДНЯ 20:27 2019-03-29T20:27:12+03:00

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Решение о передаче Дома быта на Вагжанова, 8 в безвозмездное пользование Арбитражному суду до этого одобрил думский комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям. Теперь городская Дума на заседании большинством голосов приняла окончательное решение по этому вопросу.

Предприниматели, долгие годы пользовавшиеся зданием, покинули его осенью 2018-го. Инспекционные проверки тогда признали здание непригодным для использования. Дом быта требует дорогостоящего ремонта. В настоящее время он пустует.

Как и сообщалось ранее, обязанность отремонтировать здание ляжет на его пользователя, а значит приводить помещения в нормативное состояние будет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU