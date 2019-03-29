Дома у жителя Тверской области обнаружили наркотики

СЕГОДНЯ 19:54 2019-03-29T19:54:20+03:00

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В Тверской области полицейские установили, что 31-летний житель деревни Лясково причастен к незаконному обороту наркотических средств.

По месту его жительства был проведен обыск. Стражи правопорядка обнаружили 229,5 граммов вещества растительного происхождения, который содержит в своем составе наркотики. Запрещенное вещество было изъято.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU