2019-03-29T19:15:49+03:00
Здоровье

Жителей Тверской области предупреждают о приближении сезона активности клещей

В регионе уже начался ежегодный мониторинг за инфекциями, передающимися через укусы клещей
Виктория ФОМИНА
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Вместе с теплом появляются клещиВместе с теплом появляются клещиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Жителей Тверской области предупреждают о том, что скоро начнется сезон активности клещей. 11 марта в регионе начался еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися через укусы клещей. Пока активности паразитов не наблюдается.

В 2019 году против клещевого энцефалита прививки сделали 311 человек, в том числе 26 детей (в году предыдущем вакцинацию прошли 1773 человека, а ревакцинацию - 2860 человек).

В региональной управлении Роспотребнадзора напомнили, что в 2018 году за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 6144 человека. Экстренную серопрофилактику против клещевого энцефалита по показаниям получили 1520 жителей, среди которых 73% детей.

- Зарегистрирована спорадическая заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом, представленная единичными случаями среди взрослых. Все заболевшие по поводу присасывания клещей в медицинские организации не обращались, - уточнили в ведомстве.

Опасны клещи не только из-за энцефалита, например, в 2018 году было зарегистрировано 40 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

В лаборатории в прошлом году специалисты исследовали 3590 клещей, снятых с людей. Среди них возбудители энцефалита были только в 0,08% случаях, боррелиоза - 14,4%, эрлихиоза и анаплазмоза - 1 %.

За 2018 год в Тверской области вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита получили 1773 человека (107 % от плана). Ревакцинацию - 2860 человек (102% от плана).

ИСТОЧНИК KP.RU

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