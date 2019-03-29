Иномарка врезалась в бетонный столб в Твери, пытаясь уйти от столкновения
Наперерез «Hyundai» резко выскочил «Форд»
Инормака врезалась в столб Скриншот из видео: vk.com/"Подслушано у водителей/ Тверь"/ Марина Майорова
Изменить размер текста:
В Твери в четверг, 28 марта, на улице 50 лет Октября кроссовер марки «Hyundai Tucson» врезался в столб. Авария попала на запись видеорегистратора проезжающей мимо машины.
Водитель автомобиля «Hyundai» ехал прямо по правой полосе. Неожиданно перед ним со встречного направления выскочил «Форд Фокус». Автомобилист попытался увернуться и резко выкрутил руль вправо. Но от столкновения уйти не удалось, а дополнительный маневр привел к тому, что кроссовер врезался в бетонный столб уличного освещения, который стоял на обочине с правой стороны.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU