2019-03-29T18:44:32+03:00
Происшествия

Иномарка врезалась в бетонный столб в Твери, пытаясь уйти от столкновения

Наперерез «Hyundai» резко выскочил «Форд»
Виктория ФОМИНА
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Инормака врезалась в столб Скриншот из видео: vk.com/"Подслушано у водителей/ Тверь"/ Марина МайороваИнормака врезалась в столб Скриншот из видео: vk.com/"Подслушано у водителей/ Тверь"/ Марина Майорова
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В Твери в четверг, 28 марта, на улице 50 лет Октября кроссовер марки «Hyundai Tucson» врезался в столб. Авария попала на запись видеорегистратора проезжающей мимо машины.

Водитель автомобиля «Hyundai» ехал прямо по правой полосе. Неожиданно перед ним со встречного направления выскочил «Форд Фокус». Автомобилист попытался увернуться и резко выкрутил руль вправо. Но от столкновения уйти не удалось, а дополнительный маневр привел к тому, что кроссовер врезался в бетонный столб уличного освещения, который стоял на обочине с правой стороны.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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