2019-03-29T18:22:09+03:00
Общество

В Тверской области стартует трехдневный «Контроль трезвости»

Полицейские вновь будут ловить нарушителей закона
Альберт БОЙКОВ
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"Контроль трезвости" стартует в Тверской области"Контроль трезвости" стартует в Тверской областиФото: Кирилл ЧАЩИН
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В пятницу, 29 марта, региональное управление ГИБДД в очередной раз запускает профилактическую акцию "Контроль трезвости". Мероприятие будет проходить на дорогах Верхневолжья до 31 марта включительно.

Водителей, которые нарушат правила дорожного движения, ожидает серьезное наказание. Особенно это касается тех, кто сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. Так, попавшись впервые, водитель расстанется с правами и выплатит 30 тыс. рублей штрафа. Однако за повторное правонарушение водитель под "мухой" может на два года отправиться в колонии и расстаться с правами уже на три года.

Автоинспекторам можно помочь в их нелегкой работе. Сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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