После гибели контрактника в Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело
Военный следственный отдел СК РФ по Тверскому гарнизону возбудил уголовное дело о «Доведении до самоубийства» после гибели 27-летнего военнослужащего.
Напомним, 29 марта старший сержант Денис Белоусов, проходящий военную службу по контракту, самовольно покинул воинскую часть 51592 в Ржеве вместе с выданным ему оружием. По данному факту незамедлительно была начата доследственная проверка.
Следствие установило, что оружие Белоусов получил у дежурного по подразделению. После этого он убыл из расположения роты. Через некоторое время было обнаружено, что молодой человек пропал.
Погибшего военнослужащего обнаружили в заброшенном доме, расположенном неподалеку от воинской части. На теле было огнестрельное ранение. Автомат лежал рядом, а переводчик огня на нем стоял в положении «одиночный». Не хватало только одного патрона. При осмотре места происшествия следов борьбы обнаружено не было. Об этом сообщает пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.
Обстоятельства случившегося устанавливают следователи. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU