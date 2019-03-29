2019-03-29T18:01:44+03:00
Происшествия

После гибели контрактника в Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело

27-летний парень рано утром ушел из части с оружием, а через несколько часов его нашли мертвым
Виктория ФОМИНА
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Расследование уголовного дела продолжаетсяРасследование уголовного дела продолжаетсяФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Военный следственный отдел СК РФ по Тверскому гарнизону возбудил уголовное дело о «Доведении до самоубийства» после гибели 27-летнего военнослужащего.

Напомним, 29 марта старший сержант Денис Белоусов, проходящий военную службу по контракту, самовольно покинул воинскую часть 51592 в Ржеве вместе с выданным ему оружием. По данному факту незамедлительно была начата доследственная проверка.

Следствие установило, что оружие Белоусов получил у дежурного по подразделению. После этого он убыл из расположения роты. Через некоторое время было обнаружено, что молодой человек пропал.

Погибшего военнослужащего обнаружили в заброшенном доме, расположенном неподалеку от воинской части. На теле было огнестрельное ранение. Автомат лежал рядом, а переводчик огня на нем стоял в положении «одиночный». Не хватало только одного патрона. При осмотре места происшествия следов борьбы обнаружено не было. Об этом сообщает пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.

Обстоятельства случившегося устанавливают следователи. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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