Любимый в Твери праздник «День святого Патрика» пройдет 4 апреля

СЕГОДНЯ 16:30 2019-03-29T16:47:42+03:00

Всех желающих приглашают не только на праздник, но и внести свою лепту в благое дело

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4 апреля Дворец культуры «Пролетарка» Твери приглашает всех желающих на Благотворительный концерт «День святого Патрика». Его идейные вдохновители и организаторы – «Тверской хоспис «Анастасия» и Благотворительный фонд «Доброе начало».

Благотворительный концерт посвящён выдающемуся кельтскому святому первых веков христианства святому Патрику, Просветителю Ирландии, а также культурному наследию Северо - Запада Европы и России.

День святого Патрика, культурный и религиозный праздник, отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии. С марта прошлого года этот святой внесен св. Синодом РПЦ МП в святые Русской Православной Церкви. День его памяти - один из самых веселых религиозных празднований. По традиции, люди одеваются в наряды из кельтской мифологии, танцуют джигу, устраивают музыкальные фестивали.

Всех желающих приглашают не только на праздник, но и внести свою лепту в благое дело. Собранные будут переданы в поддержку Тверского хосписа «Анастасия» – для развития выездной службы помощи неизлечимым онкологическим больным и для ремонтных работ в помещении будущего стационара.

В программе примут участие - Евгений Лапекин (Оркестр волынщиков «City Pipes», Москва), народный ансамбль этнической музыки «Ашель», коллектив ирландского танца «Степполтон», тверская фольк-группа "Весна". Также праздник украсят видеоинсталляции от Sherman Production из города Петрозаводск.

Билеты можно приобрести в кассе ТОДК «Пролетарка». Стоимость – 400 руб.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8-919-058-57-27 или 8-906-654-58-22.

ИСТОЧНИК KP.RU