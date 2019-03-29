Назначено наказание мужчине, который заживо пытался сжечь двух жительниц Тверской области
В Тверском областном суде назначено наказание жителю Старицкого района 1978 года рождения, который совершил убийство с особой жестокостью.
Следствием было установлено, что днём 9 сентября в Кувшиново мужчина поругался со своей сожительницей и ее сестрой. Женщин он облил бензином, находясь на кухне в деревянном доме. После этого он поджег их при помощи зажигалки. Обе женщины от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, скончались в реанимационном отделении больницы Твери, куда из операторов доставили вертолетом.
Пожар, который устроит мужчина, повредил имущество и внутреннюю отделку жилого дома.
В областной прокуратуре сообщили, что 40-летний мужчина признан виновным. Получил он лишение свободы на 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU