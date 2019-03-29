На выставке в Твери «Таможня не дала добро» покажут конфискованные культурные ценности

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-29T16:09:07+03:00

Все экспонаты музею передали Внуковская и Домодедовская таможни

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3 апреля, в среду, в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного

музея (ТГОМ) состоится открытие выставки «Таможня не дала “добро”».

На выставке будут представлены культурные ценности, конфискованные на Внуковской и Домодедовской таможнях при попытках незаконного ввоза и вывоза.

По инициативе Министерства культуры РФ Домодедовская и Внуковская таможни 19 и 26 марта передали ТГОМ более 100 предметов. Все они представляют культурные ценности,

незаконный вывоз которых за рубеж пресекли таможенники.

Напомним, среди экспонатов выставки – коллекция монет 1820-1926 годов, зарубежные награды и советские нагрудные знаки, икона «Николай Чудотворец» и меднолитые складни XIX века, Святое Евангелие, книжные и печатные издания XIX-XX веков, западноевропейские гравюры и русская живопись XIX века, столовый сервиз из 52 предметов товарищества М.С. Кузнецова 1880-х годов.

Все эти предметы пытались вывезти в США, Израиль, Германию и Доминиканскую

республику или незаконно ввезти на территорию России из Германии, Грузии, Венгрии, Чехии, Италии и США.

Выставка будет работать только с 3 по 14 апреля.

ул. Советская, д. 3А.

Открытие в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU