Жителей Твери приглашают стать участниками краеведческого Севастопольского кружка

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-29T15:36:37+03:00

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Жителей Твери, интересующихся историей и современной жизнью Крыма и в особенности Севастополя, приглашают в краеведческий Севастопольский кружок.

- Потребность неформального живого личного общения в форме краеведческого кружка появилась давно, с тех пор, как в 2012 году тверская делегация фонда впервые оказалась в Севастополе. Теперь идею планируем воплотить в жизнь - рассказывает директор Фонда Екатерины Бакуниной протоиерей Роман Манилов. - Стать участниками кружка могут все желающие, кому интересна и близка история Севастополя и сопряженность его истории с историей тверского края. Может быть вы жили, работали или служили в тех местах в армии. Мы будем рады всем!

Планируется, что тематические творческие встречи, чтения тематических докладов, презентации книг, статей и кинофильмов будут проходить в свободном и дружеском общении.

Собрания кружка будут проходить с определенной периодичностью, в удобное для работающих людей время, в центре города в здании Института «Верхневолжье» на улице Советской, 36 (торец здания Тверской городской думы).

Телефон для связи по организации первой встречи «Севастопольского кружка»: 8-905-601-40 05 (отец Роман Манилов).

ИСТОЧНИК KP.RU