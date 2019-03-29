2019-03-29T17:24:41+03:00
Общество

В Тверской области стали меньше рожать, но и меньше умирать

Очередные цифры опубликовал Тверьстат
Виктория ФОМИНА
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В регионе снизилась смертность и рождаемостьВ регионе снизилась смертность и рождаемостьФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Тверьстат поделился данными о естественном движении населения в Тверской области в январе-феврале 2019 года.

За первые месяцы 2019 года в регионе родилось 1607 малышей, в аналогичном периоде прошлого года на свет появились 1819 детей. При этом снизилась в регионе и смертность. В январе-феврале умерло 3454 жителей, а годом ранее было на 273 человек больше.

Не дожив до года, умерло пятеро детей (за аналогичный период 2018 года – восемь малышей).

Таким образом получилось, что естественная убыль населения составляет -1847 человек (годом ранее было -1908).

ИСТОЧНИК KP.RU

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