При изготовлении колбасной продукции в Тверской области нарушали санитарные нормы
В Тверской области прокуратура Кесовогорского района по обращению гражданина проверила деятельность «Кесовогорского колбасного цеха».
Были выявлены нарушения трудового законодательства о выплате заработной платы. Сотрудникам платили ниже минимального размера оплаты труда и не регулярно.
Также установлен факт несоблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при изготовлении колбасной продукции. Поэтому к проверке был привлечен помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском районе.
В областной прокуратуре сообщили, что за уклонение от норм, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий предприятия привлечено к административной ответственности. Руководству назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.
Устранение нарушений находится на контроле.
ИСТОЧНИК KP.RU