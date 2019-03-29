2019-03-29T17:10:17+03:00
Общество

При изготовлении колбасной продукции в Тверской области нарушали санитарные нормы

Также на предприятии не доплачивали работникам
Виктория ФОМИНА
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Проверку проводила прокуратураПроверку проводила прокуратураФото: Татьяна Коркина
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В Тверской области прокуратура Кесовогорского района по обращению гражданина проверила деятельность «Кесовогорского колбасного цеха».

Были выявлены нарушения трудового законодательства о выплате заработной платы. Сотрудникам платили ниже минимального размера оплаты труда и не регулярно.

Также установлен факт несоблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при изготовлении колбасной продукции. Поэтому к проверке был привлечен помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском районе.

В областной прокуратуре сообщили, что за уклонение от норм, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий предприятия привлечено к административной ответственности. Руководству назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Устранение нарушений находится на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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