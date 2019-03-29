БК "Тверь" проведет последний домашний матч сезона

СЕГОДНЯ 16:17 2019-03-29T16:17:56+03:00

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В субботу, 30 марта, БК "Тверь" сыграет на своей площадке с тульским БК «Арсенал-2». Этот будет последний матч сезона, который наша команда проведет на своей площадке. Игра начнется в 18:00

После завершения матча баскетболисты сделают вместе с болельщиками совместную фотографию, которая должна стать самой масштабной в короткой, но уже такой яркой истории клуба.

Кроме того, в этот же день на площадке будут чествовать ребят молодежной команды БК "Тверь", которые стали чемпионом Первенства ЦФО по баскетболу среди команд юношей в возрасте до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU