Сбежавший из части контрактник взялся за оружие после того, как попался пьяным за рулем в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:05 2019-03-29T17:57:30+03:00

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29 марта всю Тверскую область потрясла страшная новость - из воинской части в Ржеве около 04:00 сбежал военнослужащий. С собой молодой человек взял автомат АК-74М, четыре магазина с патронами, штык-нож и бронежилет. Практически сразу на его розыск был отправлен личный состав воинской части, военная полиция и правоохранительные органы.

Молодого человека нашли погибшим через несколько часов. Его тело лежало в лесу недалеко от военного городка.

Как удалось выяснить “КП”-Тверь”, в злополучный день погибший злоупотребил алкоголем. Под “мухой” он сел за руль и попался сотрудникам ГИБДД. Дорожные полицейские зафиксировали у погибшего опьянение, а автомобиль отогнали на штрафстоянку.

После этого сержант прибыл в подразделение и сказал сослуживцу, что ему необходимо сделать фотоотчет по антитеррору. Вооружившись, он сделал с приятелем необходимые фотографии, но возвращаться в часть не спешил. Молодой человек убежал в лесополосу.

Эту версию проверяют стражи правопорядка, которые разбираются в случившемся.

Напомним, что погибший увлекался пауэрлифтингом, любил музыку, в общем, ничего такого, что выбивалось бы из привычных норм.

ИСТОЧНИК KP.RU