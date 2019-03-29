Очередная машина провалилась в известную мамулинскую яму Твери

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-29T17:05:52+03:00

На этот раз в яму попал внедорожник Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь/Михаил Романов

На этот раз в ловушку угодил внедорожник

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В Твери в огромную выбоину на обочине дороги провалился внедорожник “Mitsubishi Pajero Sport”. Эта яма на улице Освобождения в Мамулино уже обрела печальную славу после того, как в нее угодил “КАМАЗ”.

В ловушку водитель иномарки попал около 12:30 29 марта. Самостоятельно выехать из ямы водитель не смог, машину буквально засосало в канаву.

По словам автомобилистов в сообществе “Подслушано у водителей. Тверь” рядом с огромной канавой есть яма, которую скрывает лужа. Если в эту выбоину попасть передними колесами, машину снесло в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU