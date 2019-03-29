2019-03-29T14:01:36+03:00
Спорт

В Твери пройдут соревнования по рукопашному бою и по боксу

В столице Верхневолжья соберутся сильнейшие спортсмены
Виктория ФОМИНА
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Тверскую область на соревнованиях представят четверо спортсменовТверскую область на соревнованиях представят четверо спортсменовФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Твери пройдет XVIII Всероссийские соревнования по боксу памяти Виталия Карелина. Участие в нем примут более 100 бойцов со всей страны. В турнире могут участвовать мужчины и женщины, которые имеют разряд не нижу «Кандидат в мастера спорта».

Соберутся спортсмены с 9 по 13 апреля в ФОКе имени Султана Ахмерова пройдут соревнования по рукопашному бою. Тверскую область на соревнованиях представят четверо спортсменов.

А 30 марта там же пройдет первенства Тверской области по рукопашному бою. Участвовать в турнике будут юноши, девушки, юниоры и юниорки. Стартуют соревнования в 10:30 (торжественное открытие соревнований). Награждение запланировано в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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